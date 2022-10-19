Камеры засняли аварию со сбитой пенсионеркой на Московском проспекте

83-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Утром 19 октября на Московском проспекте пенсионерка попала под колеса автомобиля Hyundai. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Как сообщается в группе "Дорожный инспектор", 83-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Судя по кадрам, сначала пожилую женщину едва не зацепил Volvo под управлением 65-летнего водителя. Затем её сбил двигающийся следом Hyundai под управлением 41-летнего водителя. Также Hyundai врезался в автомобиль Volvo.

В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Ранее каршеринг сбил пешехода на Благодатной и попал на видео.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор