На Руставели Geely въехал в трактор на скорости и попал на видео

Водитель автомобиля Geely, а также его 22-летняя пассажирка в тяжелом состоянии госпитализированы.

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Калининском районе, в котором пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 37 по улице Руставели 24 мая в 09:45 неизвестный водитель, управляя автомобилем Geely, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящими на светофоре трактором JCB под управлением 45-летнего водителя и автомобилем Škoda Octavia под управлением 32-летней женщины. В результате столкновения трактор наехал на впереди стоящий автомобиль Škoda Karoq под управлением 51-летнего мужчины.

Водитель автомобиля Geely, а также его 22-летняя пассажирка в тяжелом состоянии госпитализированы. Полицией проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Накануне в Ленобласти школьник толкнул приятеля под колёса автомобиля во время катания на велосипедах.

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