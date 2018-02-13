На улице Подвойского такси въехало в автобус

В аварии никто не пострадал.

В Невском районе произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 26 ноября около дома 48к1 по улице Подвойского 47-летний водитель машины Toyota Corolla не предоставил преимущество в движении автобусу "ЛиАЗ" под управлением 31-летнего мужчины, который ехал по главной. В результате случилось столкновение.

В аварии никто не пострадал, в автобусе не было пассажиров, однако разбилась его дверь. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге нетрезвый водитель угнал каршеринг и совершил ДТП.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург