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На улице Подвойского такси въехало в автобус
Сегодня, 8:25
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На улице Подвойского такси въехало в автобус

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В аварии никто не пострадал.

В Невском районе произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 26 ноября около дома 48к1 по улице Подвойского 47-летний водитель машины Toyota Corolla не предоставил преимущество в движении автобусу "ЛиАЗ" под управлением 31-летнего мужчины, который ехал по главной. В результате случилось столкновение. 

В аварии никто не пострадал, в автобусе не было пассажиров, однако разбилась его дверь. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге нетрезвый водитель угнал каршеринг и совершил ДТП. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: дтп с автобусом, улица подвойского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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