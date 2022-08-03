В Ленобласти произошло ДТП с участием 13-летней девочки за рулем

Ей дал порулить отец.

В Подпорожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием несовершеннолетней за рулём. Подробности стали известны Piter.tv.

В поселке Вознесенье 21 августа в 09:30 на перекрёстке Петрозаводского тракта и Пожарного переулка 63-летний В., управляя автомобилем ЗИЛ, двигаясь по главной дороге, совершил столкновение с двигавшимся по второстепенной дороге автомобилем Toyota Corolla. За рулём иномарки находилась 13-летняя семиклассница. В салоне автомобиля также находился 40-летний отец девочки, который и дал порулить дочери.

В результате ДТП девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом костей таза (под вопросом), в состоянии средней тяжести, госпитализирована в больницу.

В отношении В. и отца девочки составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Также в отношении отца несовершеннолетней составлен протокол по ст.12.7 ч.3 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством).

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Фото: Piter.tv