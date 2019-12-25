Также пострадал водитель автомобиля Toyota Corolla.

В Омске два человека погибли в ДТП с автобусом. Об этом рассказали представители регионального управления МВД. По информации от правоохранительных органов, на встречную полосу движения вылетела иномарка Datsun On Do. После этого автомобиль столкнулся с автобусом и другой легковушкой.

Водитель 1972 г.р. при движении по улице Донецкая выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "ПАЗ", после чего столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением мужчины 1998 г.р. пресс-служба МВД по Омской области

Известно, что автобус ПАЗ двигался по маршруту с номером 72. За рулем находился мужчина 1975-го года рождения. В момент аварии в салоне общественного транспорта находилось шесть пассажиров. Сообщение о ДТП поступило в полицию в 21 час по местному времени 9 июля.

Жертвами стали пассажир "Тойоты" Мужчина, его личность устанавливается), а также шофер легковушки Datsun On Do. Водитель Toyota Corolla госпитализирован.

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Фото: Вконтакте/нцидент Омск