  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Варшавской улице водитель Kia сбил байкера
Вчера, 22:57
52
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Варшавской улице водитель Kia сбил байкера

0 0

Байкеру 1967 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, также есть подозрение на перелом бедра.

Днем 26 июня в Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием байкера. Об этом сообщил очевидец в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте".

Отмечается, что у дома 43 по Варшавской улице водитель автомобиля марки Kia при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении мотоциклу Badjaj, который двигался по главной дороге.

Байкеру 1967 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, также есть подозрение на перелом бедра. Пострадавшего доставили в Городскую больницу №26 на улице Костюшко.

Обстоятельства произошедшего уточняются, по факту аварии проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан подозреваемый в стрельбе на КАД в Петербурге по мотоциклисту.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП

Теги: дтп на варшавской, дтп с мотоциклом
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии