На Варшавской улице водитель Kia сбил байкера

Байкеру 1967 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, также есть подозрение на перелом бедра.

Днем 26 июня в Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием байкера. Об этом сообщил очевидец в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте".

Отмечается, что у дома 43 по Варшавской улице водитель автомобиля марки Kia при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении мотоциклу Badjaj, который двигался по главной дороге.

Байкеру 1967 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, также есть подозрение на перелом бедра. Пострадавшего доставили в Городскую больницу №26 на улице Костюшко.

Обстоятельства произошедшего уточняются, по факту аварии проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан подозреваемый в стрельбе на КАД в Петербурге по мотоциклисту.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП