В Ломоносовском районе в аварии с лошадью пострадали два человека

Животное погибло от полученных травм.

Устанавливаются обстоятельства ДТП в Ломоносовском районе, в результате которого пострадали два человека и погибла лошадь. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Поздним вечером 5 августа на 21 км автомобильной дороги "Санкт-Петербургское южное полукольцо" в Ломоносовском районе 23-летний водитель, управляя автомобилем Лада, наехал на двигавшуюся в попутном направлении лошадь под управлением 57-летней женщины.

В результате ДТП наездница и пассажир автомобиля Лада в тяжелом состоянии госпитализированы. Животное от полученных травм погибло.

Водитель отечественного автомобиля привлекался к административной ответственности 25 раз.

В Петербурге водителя арестовали на 10 суток после езды задним ходом.

Фото: Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО