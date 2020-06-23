На Ропшинском шоссе перевернулся грузовик

Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня, 7 ноября, под Петергофом произошла жесткая авария. Вблизи деревни Сашино опрокинулась фура. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автомобиль перевернулся около остановки общественного транспорта. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности случившегося уточняются.

По словам свидетелей, на дорогах сегодня гололедица. Возможно, непогода стала причиной ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в аварии на пересечении 2-го Верхнего переулка и Домостроительной улицы пострадал ребенок.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург