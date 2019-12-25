В ДТП на пересечении 2-го Верхнего переулка и Домостроительной улицы пострадал ребенок

Мальчик попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В субботу, 6 ноября, в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого 13-летний школьник попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел на пересечении 2-го Верхнего переулка и Домостроительной улицы. Проезжую часть не поделили "Форд" и "Хендай". Иномарки столкнулись лоб в лоб, в результате чего пострадал ребенок, находившийся на месте пассажира в салоне одной из легковушек. Подростка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv стали известны подробности аварии на проспекте Ветеранов, в результате которой пострадали три пешехода.

Фото: Piter.tv