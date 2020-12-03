В ДТП у деревни Нестерково пострадали четыре пассажира

Один из водителей нарушил правила обгона.

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Утром 1 октября на 33 км автодороги "Мины – Новинка" водитель автомобиля Renault Sandero вне населённого пункта, двигаясь от массива Чаща в сторону деревни Нестерково Гатчинского района, нарушил правила обгона. Он не убедился, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна, и столкнулся с движущимся в попутном направлении и также выполняющим маневр обгона автомобилем Hyundai H-1, который также столкнулся с автомобилем Opel Mokka.

В результате ДТП Hyundai и Opel съехали в кювет и перевернулись. Три пассажира автомобиля Hyundai и один пассажир автомобиля Renault с травмами легкой степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

На выходных в Подпорожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |