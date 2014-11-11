На трассе "Скандинавия" в лобовой аварии погиб мужчина

Еще пять человек получили травмы. Среди пострадавших есть дети.

Сегодня, 14 августа, на 101 километре автодороги "Скандинавия" произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили "Тойота" и "Рено". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

За рулем первой иномарки находился 40-летний водитель, вторым транспортным средством управлял 42-летний автомобилист. Авария произошла в 15:50.

В результате случившегося водитель "Рено" погиб на месте ДТП. Еще пятеро попали в больницу, среди пострадавших есть дети. Известно, что 7-летний мальчик и 10-летняя девочка находятся в состоянии средней степени тяжести. Их родителям досталось серьезнее, врачи оценивают состояние участников аварии как тяжелое.

Проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все детали происшествия.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области