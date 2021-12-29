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На Торфяной дороге водитель грузовика врезался в столб

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По предварительной информации, никто не пострадал.

Сегодня, 22 января, на Торфяной дороге водитель фургона влетел в дорожный столб. От удара автомобиль наклонился в сторону. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Свидетели отмечают, что автомобилист ехал на высокой скорости. В момент аварии других машин не было рядом. В результате аварии никто не пострадал. 

На данный момент выясняются обстоятельства аварии. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кудрово произошла авария на газопроводе.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария с грузовиком, грузовик, сбил столб, торфяная дорога
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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