Полиция расследует смертельное ДТП на пересечении Софийской и Финляндской улиц

В ходе инцидента погиб 43-летний мужчина, который ожидал оформления аварии.

В региональном МВД проводят проверку по факту летального ДТП, которое имело место на перекрестке улиц Финляндская и Софийская. Об этом рассказали в пресс-службе петербургской полиции.

Правоохранители докладывают, что инцидент произошел в 17:17. Мужчина 43-х лет стоял недалеко от своего авто, ожидая оформления ДТП. В этот момент на него совершила наезд машина "Атлант", которая находилась под управлением 22-летнего водителя. В результате столкновения пострадавший скончался.

Сотрудники региональной полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Северной столицы были задержаны сотрудники ж/д организации, которые подозреваются в получении крупной взятки.

Фото: МВД Санкт-Петербурга