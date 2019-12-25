Мотоциклист попал в реанимацию после падения с двухколесного транспорта

Молодой человек получил множество травм и ушибов.

Сегодня, 27 июня, в Приморском районе произошло страшное ДТП с участием мотоциклиста. Водитель сильно пострадал. Об это Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария случилась примерно в 00:30 на перекрестке проспекта Королева и Байконурской улицы. Очевидцы отмечают, что парень пытался успеть на желтый сигнал светофора, но влетел в препятствие, а затем вылетел на встречную полосу и упал.

Водитель получил травмы. Его забрала карета скорой помощи.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ДТП на КАД мужчина оказался заблокирован в "Хонде Аккорд".

Фото: pixabay