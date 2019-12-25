  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мотоциклист попал в реанимацию после падения с двухколесного транспорта
Сегодня, 8:58
157
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Мотоциклист попал в реанимацию после падения с двухколесного транспорта

0 0

Молодой человек получил множество травм и ушибов.

Сегодня, 27 июня, в Приморском районе произошло страшное ДТП с участием мотоциклиста. Водитель сильно пострадал. Об это Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Авария случилась примерно в 00:30 на перекрестке проспекта Королева и Байконурской улицы. Очевидцы отмечают, что парень пытался успеть на желтый сигнал светофора, но влетел в препятствие, а затем вылетел на встречную полосу и упал. 

Водитель получил травмы. Его забрала карета скорой помощи. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ДТП на КАД мужчина оказался заблокирован в "Хонде Аккорд". 

Фото: pixabay

Теги: мотоциклист, падение с мотоцикла, пдд, приморский район, проспект королева
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии