На Пироговской набережной опрокинулась легковушка

Некоторые пользователи подумали, что маневр был выполнен намеренно, проходили съемки кино.

На Пироговской набережной столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

КИА эффектно перевернулся, задев попутный автомобиль, и с искрами проскользил на боку по Пироговской набережной, завершив трюк лежа на крыше. Очевидец

Некоторые пользователи подумали, что маневр был выполнен намеренно, проходили съемки кино. Но точной информации по этому вопросу нет.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург