На Московском проспекте в ДТП с участием такси и грузовика пострадали горожане

Их госпитализировали с различными травмами.

Сегодня, 22 января, на Московском проспекте произошла авария, в которой пострадали люди. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей случившегося, водитель такси врезался в автовышку, от удара машина влетела в "Газель". Пользователи отмечают, что в аварии пострадали люди. Они попали в больницу с различными травмами.

Обстоятельства инцидента уточняются. Выясняется информация о состоянии здоровья водителей.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург