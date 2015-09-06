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На Дороге жизни столкнулись две легковушки
Сегодня, 11:07
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На Дороге жизни столкнулись две легковушки

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Одна из них упала в канаву. На месте ДТП очевидцы заметили машину "реанимации".

Сегодня, 7 ноября, на Дороге жизни произошла автомобильная авария. К месту случившегося прибыла карета "скорой помощи". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Столкновение "Волги" и иномарки Renault произошло у деревни Проба. Машины вынесло на обочину. Отечественный автомобиль ударился об столб. 

Сейчас на месте аварии работают медики. Подробности ДТП уточняются. По словам свидетелей инцидента, столкновение произошло из-за гололеда. По этой же причине на Ропшинском шоссе перевернулся грузовик. 

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: дтп на дороге жизни
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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