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На Октябрьской набережной к месту ДТП приехала реанимация
Сегодня, 18:35
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На Октябрьской набережной к месту ДТП приехала реанимация

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На месте аварии были замечены сотрудники ДПС.

В Невском районе на повороте   с Октябрьской набережной на улицу Крыленко произошла серьезная авария. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На место случившегося прибыла машина реанимации. Позже подъехали инспекторы ДПС. 

Официальной информации об аварии пока не поступало. Подробности уточняются. Отметим, что на Октябрьской набережной возник затор.

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Фото: Piter.tv

Теги: дпс, машина реанимации, октябрьская набережная, улица крыленко
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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