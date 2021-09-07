На Октябрьской набережной к месту ДТП приехала реанимация

В Невском районе на повороте с Октябрьской набережной на улицу Крыленко произошла серьезная авария. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
На место случившегося прибыла машина реанимации. Позже подъехали инспекторы ДПС.
Официальной информации об аварии пока не поступало. Подробности уточняются. Отметим, что на Октябрьской набережной возник затор.
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Фото: Piter.tv
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