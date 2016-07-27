Отправившийся во Владивосток самокатчик из Мурино переболел простудой

Сейчас он находится в Новосибирске.

Стало известно, как проходит путешествие Дениса Бритвина, который из Мурино отправился на самокате во Владивосток. Выяснилось, что мужчина во время поездки переболел простудой, рассказали на портале 78.ru.

Молодой человек признался, что несколько дней назад ему было плохо. У путешественника болел живот, его тошнило. Но сейчас он пошел на поправку.

Мурино находится в Новосибирске. В ближайшие дни он планирует поехать на Алтай. Как отметил самокатчик, он уже преодолел 4 тыс. километров.

Ранее на Piter.tv: самокатчик Денис Бритвин заявил, что на дорогу потратит 8-9 месяцев.

Фото: ВКонтакте / На Самокате по всей России