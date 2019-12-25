Отправившийся во Владивосток на самокате житель Мурино преодолел свыше 3 тыс. километров

Мужчина заявил, что на дорогу он потратит 8-9 месяцев.

Житель Мурино, который на самокате решил доехать до Владивостока, за два месяца проехал три тысячи километров. О своих достижениях он рассказал в своей группе во "ВКонтакте".

По словам путешественника, только за день он преодолевает около 116 километров. За все это время ему удалось проехать 3 106 километров, однако это лишь четверть пути.

Вот уже 2 месяца как пошли мои приключения на обычном самокате! Маршрут следующий на ближайший месяц: Тюмень – Ишим – Омск – Новосибирск. Житель Мурино, участник марафона

Мужчина заявил, что на дорогу он потратит 8-9 месяцев. Зимой самокат не сможет ехать по снегу, поэтому придется сделать паузу. Участник марафона планирует продолжить путь в 2023 году.

Закончу где-то на Алтае и в 2023 году продолжу в мае с Алтая и оттуда до Владивостока. Не отказываюсь от любой помощи, кроме автостопов, подвезти и т.д. Все на самокате!" – поделился планами путешественник. Житель Мурино, участник марафона

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Фото: ВКонтакте / На Самокате по всей России