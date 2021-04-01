С 1 июня в РФ стартовала программа летнего студенческого туризма

В рамках мероприятий студенты и молодые специалисты могут путешествовать по стране с остановками в кампусах и общежитиях в российских университетах.

С начала лета 2022 года Минобрнауки РФ второй раз подряд запустило льготную программу летнего студенческого туризма, в рамках которой учащиеся вузов и специалисты в возрасте до 35 лет совершают путешествие по стране с остановками в кампусах и общежитиях российских университетов. Об этом заявил куратор проекта молодежного и студенческого туризма Станислав Киреев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В этом году у нас уже 4 500 бронирований в разных университетах России. Мы программу продлеваем до 31 декабря, то есть весь год студенты смогут ехать. Мы хотели бы, чтобы студенты могли познакомиться и с образовательным процессом в других университетах России, и самое главное – получить доступ к научной инфраструктуре. Станислав Киреев, куратор проекта молодежного и студенческого туризма

Рукводитель подчеркнул, что текущее десятилетие в России посвящено развитию науки. У отечественных университетов есть необходимая база и инфраструктура для подготовки студентов, заверил он. Кроме того, Киреев отметил, что программа дает студентам возможность путешествовать и адаптироваться к динамике работы других вузов.

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