Эксперт оценил сроки создания аналогов иностранного ПО в России

По словам Дениса Кускова, отечественные разработчики способны создать достойную альтернативу зарубежным технологиям.

Российские разработчики смогут представить аналог зарубежного программного обеспечения уже в ближайшее время. Такую точку зрения выразил специалист в сфере IT и телекоммуникаций Денис Кусков в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Как отметил эксперт, российские граждане не использовали в повседневной жизни большинство иностранных приложений, ушедших с российского рынка. Одновременно с этим, пользователям стали более доступны отечественные альтернативы многих сервисов. Эта ситуация даст импульс для технологического прогресса в стране, уверен Кусков.

Я думаю, что в ближайшее время будет возможность, чтобы наши IT-специалисты, программисты, которые работают на отечественные компании, которые работают на государство, смогли создать достаточное количество программного обеспечения. Денис Кусков, специалист в сфере IT и телекоммуникаций

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Фото: Piter.TV