Отвалившееся колесо стало причиной ДТП под Тюменью: видео

Колесо влетело в капот проезжающей по трассе Курган - Тюмень машины.

Утром 29 июля у поселка Черевишево на границе Тюменской и Курганской областей произошло ДТП с участием лесовоза и легковушки.

Как сообщили очевидцы, у лесовоза на ходу отвалилось колесо и влетело в проезжавший мимо легковой автомобиль. Из-за прыгающего колеса серьезно пострадал капот машины.

По предварительным данным, в результате произошедшего на дороге пострадавших не было.

Ранее в Бокситогорском районе Ленобласти один человек погиб и пятеро пострадали в крупном ДТП.

Видео: Telegram / Ural Mash