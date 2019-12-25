После смертельного ДТП на дороге "Огоньки – Стрельцово – Толоконниково" возбудили уголовное дело

В результате ДТП 55-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Ленобласти на дороге "Огоньки – Стрельцово – Толоконниково". Об этом сообщили в региональном МВД.

Утром 27 декабря на 33 км автодороги "Огоньки – Стрельцово – Толоконниково" 40-летний водитель на КамАЗе не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП 55-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

По факту аварии полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти