Бывшего участника "Дома-2" задержали после массовой драки со стрельбой у ТК "Невский Центр"

Теперь он стал фигурантом дела по статье "Хулиганство".

В Петербурге сотрудники полиции благодаря СМИ узнали о драке со стрельбой на Невском проспекте: никто из участников или очевидцев не обратился в МВД.

По данным Piter.tv, конфликт произошел у ТК "Невский Центр" 23 октября около 23:00. По предварительной информации, двое молодых людей пытались познакомиться с девушками в агрессивной форме, но за тех вступились знакомые. Произошла потасовка, в ходе которой один из участников применил травмат.

Уголовный розыск оперативно вышел на предполагаемого стрелка – им оказался 30-летний уроженец Тосно Руслан Перов. Он около года назад участвовал в проекте "Дом-2", но пробыл там всего месяц.

Теперь он стал фигурантом дела по статье "Хулиганство".

Ранее в Ленобласти пьяный мужчина избил 75-летнего отца.

Видео: Piter.tv