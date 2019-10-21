Дракой депутатов в Саратовской думе может заинтересоваться полиция

Депутаты подрались прямо на заседании Саратовской областной думы.

Драка произошла 23 июня во время выступления главы мандатной комиссии Николая Бушуева. Он объявил, что депутаты Дмитрий Чернышевский ("Единая Россия") и Николай Бондаренко (КПРФ) нарушили правила депутатской этики на парламентских заседаниях.



В момент зачитывания претензий один из депутатов, Бондаренко, встал со своего места и начал снимать спикера на смартфон. Другой парламентарий кинул в Бондаренко бутылку с водой. В итоге, все переросло в потасовку.

Как считает спикер облдумы Александр Романов, причиной драки стало то, что у депутатов попросту "сдали нервы" из-за того, что заседание длилось более 12 часов.

Однако представители партий "Единая Россия" и КПРФ в Саратовской областной думе намерены подать заявления в полицию с просьбой рассмотреть произошедший конфликт, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что массовая драка у метро "Рыбацкое" переросла в уголовное дело.

Видео: КПРФ Саратов