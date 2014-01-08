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Петербуржец подрался с водителем из-за холода в трамвае
Сегодня, 10:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец подрался с водителем из-за холода в трамвае

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Пассажир получил ушиб и гематому левой ушной раковины.

В Петербурге пассажир подрался с водителем трамвая из-за холода в вагоне. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел в 6 утра 1 ноября на остановке Баррикадная по улице Трефолева. По словам 29-летнего пассажира, что у него произошел конфликт с водителем трамвая из-за того что было холодно в вагоне.

Пассажир получил ушиб и гематому левой ушной раковины. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: Пьяный петербуржец ударил семиклассника за то, что тот не служил.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, трамвай, холод
Категории: Лента новостей,

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