Доступность транспорта для инвалидов повышают в Петербурге

Пассажиравтотранс закупил более 100 автобусов с системой информирования и ориентации для слабовидящих пассажиров, первые машины уже начали поступать в город.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга утвердил региональный план мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и услуг на период с 2024 по 2030 год, сообщили в пресс-службе комитета.

Организатор перевозок провел инвентаризацию около 7000 остановок на предмет доступности для лиц с ограниченными возможностями. Более 100 остановок были определены как важные для ежедневных маршрутов людей с нарушениями зрения.

Пассажиравтотранс закупил более 100 автобусов с системой информирования и ориентации для слабовидящих пассажиров, первые машины уже начали поступать в город. Петербургский метрополитен в сентябре запустил на станции метро "Шушары" в эксплуатацию лифты для инвалидов. Восемь таких лифтов установлены на станциях "Беговая", "Зенит", "Дунайская", "Шушары". 1833 вагона метро оснащены "бегущей строкой" – почти 92,5% от общего парка метро.

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга оборудовал с июля по сентябрь в зоне платной парковки дополнительные парковочные места для транспортных средств инвалидов и их перевозящих лиц.

Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга установила устройства звукового голосового сопровождения на 54 адресах, на 151 адресе осуществлено занижение бордюрного камня, организованы новые парковочные места для инвалидов на 49 адресах.

Ранее мы сообщили о том, что ко дню пожилого человека разработали новый дизайн "Подорожников".

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха