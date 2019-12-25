Перечислены доступные продукты для получения витамина D

Если вы не получаете достаточно солнечного света, убедитесь, что вы едите больше продуктов, богатых витамином D.

Ученые констатируют, что витамин D необходим не только для поддержания здоровья костей, он также играет ключевую роль в функционировании иммунной системы. Также люди с высоким уровнем витамина D легче переносят коронавирус. Об это сообщили эксперты портала о здоровье The Health Site.

Если вы не получаете достаточно солнечного света, убедитесь, что вы едите больше продуктов, богатых витамином D, или принимаете содержащие его добавки.

Специалисты назвали лучшие продукты, способные восполнить содержание витамина D в организме. Это грибы, которые синтезируют витамин D при воздействии солнечного света. Витамином D обладают лососевые породы рыб, но более доступные по цене – селедка и сардины. Желток одного куриного яйца средних размеров дает 37 МЕ витамина D. Специалисты советуют употреблять ежедневно три порции молочных продуктов, в которых даже есть данный витамин. Ряженка и кефир – одни из лучших D-содержащих продуктов. Полезна будет и говяжья печень, в которой кроме прочего есть витамины А, В, Е, К. также советуется употреблять рыжий жир в капсулах.

Необычный ночной симптом выдает дефицит витамина D.

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