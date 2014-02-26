На Васильевском острове к 1 ноября установят 4 тыс. дорожных знаков

Уже установленные знаки пока закрыты чехлами.

С 1 ноября на Васильевском острове вводят платную парковку. К дате установят порядка 4 тыс. новых дорожных знаков, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 22 октября.

Уже установленные знаки пока закрыты чехлами. Помимо них, на 112 улицах появятся тысяча информационных табличек и 80 паркоматов. Специалисты начали наносить синюю и белую разметки. Для людей с инвалидностью зарезервировано 10% машиномест.

Напомним, что комитет по транспорту Петербурга призывает жителей района заранее оформлять разрешения. Срок действия документов – до трех лет.

Фото: телеканал Санкт-Петербург