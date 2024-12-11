С 8 февраля в трех районах Петербурга ограничат движение

Речь идет о Невском, Петроградском и Пушкинском районах.

В трех районах Петербурга с 8 февраля вводятся ограничения для транспорта, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В частности, в Невском районе до 2 февраля 2027 года из-за работ по размещению временного ограждения затруднится проезд по Октябрьской набережной от Зольной улицы до улицы Дыбенко.

В Петроградском районе по 7 октября 2026 года по этой же причине ограничивается движение по Малому проспекту П. С. от Съезжинского переулка до Ждановской набережной.

А в Пушкинском районе до 27 февраля будут прокладывать канализационные сети. Поэтому затруднится проезд по Красносельскому шоссе в Пушкине от Баболовского шоссе до Гатчинского шоссе.

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе почти на два месяца ограничат движение по Большому Смоленскому проспекту.

Фото: pxhere; ГАТИ Петербурга