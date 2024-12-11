В Московском и Курортном районах с 14 февраля ограничат движение

Планируются дорожные работы.

В двух районах Петербурга с 14 февраля ограничат и закроют движение. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Курортном районе до 22 февраля пройдут работы по реконструкции канализационной сети, поэтому перекроют проезд по Никитинской улице в Сестрорецке от Парковой улицы до Пляжной улицы, включая перекрестки.

А в Московском районе с 22:00 14 февраля до 08:00 17 февраля, с 17 февраля (22:00) по 18 февраля (08:00), с 22:00 21 февраля до 08:00 24 февраля, с 24 февраля (22:00) по 25 февраля (08:00) из-за прокладки газопровода затруднится движение около дома 13А по Старообрядческой улице.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что путепровод над трассой Р-21 "Кола" вблизи Синявино закроют для грузовиков с 10 марта.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга