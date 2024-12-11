В Петербурге с 3 и 4 февраля ограничат движение в трех районах

Пройдут ремонтные работы.

В трех районах с 3 и 4 февраля ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

В Адмиралтейском районе с 4 февраля по 15 марта из-за работ по прокладке электрокабеля затруднится проезд по Введенскому каналу от набережной Обводного канала до Загородного проспекта, по Загородному проспекту у Пионерской площади.

В Колпинском районе с 3 по 6 февраля будут строить газопровод, поэтому ограничивается движение по улице Богайчука в Металлострое от дома 4А по улице Богайчука до Полевой улицы.

А в Петроградском районе с 3 по 28 февраля в связи с работами по прокладке газопровода затруднится движение по Вяземскому переулку от Песочной набережной до улицы Профессора Попова, по набережной реки Малой Невки у Боковой аллеи.

Кроме того, с 4 февраля по 5 марта планируется строительство тепловых сетей. По этой причине ограничат проезд по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красносельском районе с 30 января будет перекрыто движение транспорта.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга