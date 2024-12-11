В Красносельском районе с 30 января будет перекрыто движение транспорта

Планируются работы по строительству инженерных сетей.

С 30 января в Красносельском районе закроют движение транспорта. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Планируются работы по строительству инженерных сетей. Так, до 28 июня перекроют проезд по Набережной улице от Авиационной улицы до улицы Ломоносова, по улице Ломоносова от Московской улицы до Авиационной улицы. Также закрывается движение по Московской улице от улицы Можайского до Дачной улицы, включая перекресток с улицей Можайского.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: схема движения по развязке КАД Петербурга и Кронштадтского шоссе изменяется.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга