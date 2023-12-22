Между Петербургом и Москвой будут курсировать дополнительные "Сапсаны" 22-24 февраля

Отмечается, что заполняемость поездов на многих рейсах уже достигла 100%.

На длинные февральские выходные – с 22 по 24 числа – назначены дополнительные "Сапсаны" между Петербургом и Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД" 13 февраля.

Из Москвы в Петербург отправятся поезда №786 в четверг, 22 февраля, в 21:00 и №766 – 23 и 24 февраля в 11:40. В обратном направлении – составы №763 (22, 23, 24 февраля в 11:00).

Кроме того, в два раза увеличено число мест в некоторых "Сапсанах" за счет назначения сдвоенных составов (№№767 и 780 отправлением 22 февраля, №777 – 25 февраля и №754 – 26 февраля).

Отмечается, что заполняемость поездов на многих рейсах уже достигла 100%.

Ранее мы рассказывали о том, что расписание пригородных поездов в Петербурге временно изменится в феврале.

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"