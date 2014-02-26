Эксперты рассказали, чего добивается Дональд Трамп своими заявлениями

Эксперты полагают, что он хочет дискредитировать внешнюю политику Джо Байдена.

Дональд Трамп заявил о том, что он единственный президент в XXI веке, при котором на планете царил мир. По его словам, именно он мог бы поговорить с Владимиром Путиным.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" указали на то, что в ноябре 2022 года состоятся плановые выборы в Конгресс США. На них полностью переизберут нижнюю палату и треть сената. В последнем у демократов совсем шаткий перевес.

Республиканцы с вероятность выше 90% отобьют у демократов сенат и имеют шанс получить большинство и в палате представителей. Личная задача для Трампа на текущий момент заключается еще и в том, чтобы от республиканцев в Конгресс избрался не абы кто, а его люди. считают эксперты.

В связи с этим бывший президент США будет разыгрывать карту внешнеполитических неудач Байдена в Афганистане и на Украине, а также указывать на последствия от введенных санкций против России.

Эксперты отмечают, что при Трампе отношения России и США вряд ли улучшились, но наша страна получила важную передышку.

Фото: Instagram / realdonaldtrump