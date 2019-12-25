Дома-памятники в Петербурге предлагают восстанавливать за счет бюджета и инвесторов

Депутаты во главе с Еленой Драпеко и Галиной Хованской хотят внести данную инициативу до конца весенней сессии.

Законодатели готовят инициативу о восстановлении домов-памятников Петербурга. В парламенте считают, что затраты на приведение в порядок исторического объекта должны ложиться не только на плечи жильцов. Вопрос на рассмотрение вынесут в весеннюю сессию. Об этом депутаты рассказали "Парламентской газете".

Депутаты во главе с Еленой Драпеко и Галиной Хованской хотят внести данную инициативу до конца весенней сессии. Предлагается разделить ответственность за сохранение домов-памятников между жильцами и государством. Жильцы будут продолжать платить каждый месяц за капитальный ремонт, а государство должно компенсировать недостающую для ремонта сумму.

Также депутатский проект предполагает, что при реставрации органы охраны памятников будут подписывать договора на с каждым собственником, а с УК дома.

Ранее Госстройнадзор Петербурга принял решения по снижению негативного воздействия на "Дом К.Г. Чубакова".

Фото: Piter.tv