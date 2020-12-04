Дома товарищества "Григорий Бенингсон" на Невском проспекте признаны памятником

Здания построили в первой половине XIX века.

Дома товарищества "Григорий Бенингсон", в которое входят Доходный дом М. И. Лопатина и бывший кинотеатр "Колизей", на Невском проспекте, 100, признаны региональным памятником. Об этом 16 декабря сообщили в КГИОП Петербурга.

Так, с 1830-х годов участком владел купец Лопатин, и для него по проекту архитектора Михаила Макарова перестроили два лицевых дома по Невскому проспекту. Был возведен четырехэтажный дом в стиле эклектики с архитектурными мотивами романского периода и ренессанса.

В 1907 году по проекту Леонида Фуфаевского построили циркульное здание, которое приспособили под выставку-панораму "Голгофа". А в 1910 году дом стал ареной для катания на роликовых коньках и назывался "Скэтинг-ринг".

С 1913 года владельцем участка со всеми строениями стало товарищество "Григорий Бенингсон". В здании открыли кинотеатр "Гигант", в 1930 году его переименовали в "Колизей".

В настоящее время здание – жилой дом, помимо этого, в нем располагается бизнес-центр "Невский 100".

Ранее мы рассказывали о том, что реестр памятников пополнила водонапорная башня Варшавского вокзала.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга