Три дома на Петроградке получат отопление после погашения долга "Ленфильмом"

От киностудии пошло финансирование.

В три дома в Петроградском районе, в которых не включили отопление из-за долгов "Ленфильма", тепло начнет поступать к этим выходным. Об этом на заседании правительства Петербурга 23-го сентября сказал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Скорее всего, отопление включат к субботе. По словам Бондарчука, тепло не давали из-за финансового положения киностудии, но сейчас вопрос решили. Деньги уже начали поступать. Помимо долга была проблема с тем, что теплосеть была изношена.

В прошлом году "Ленфильм" мог остаться без электричества, так как задолжал "Петербургской сбытовой компании" 22,7 млн рублей.

Фото: Piter.TV