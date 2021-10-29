Видео: в Светогорске подходит к концу благоустройство сквера у Дома культуры

За лето парк преобразился: лишнюю растительность вырубили, распланировали дорожки, газоны, аллеи, зоны отдыха, тротуары выложили плиткой, установили скамейки и урны, светильники.

Дом культуры, построенный в стиле сталинского ампира, долгие годы стоял в окружении заброшенного парка. Но, как вспоминают старожилы, когда-то это было популярное место, где школьников принимали в пионеры. Наверно, поэтому большинство светогорцев и проголосовали за благоустройство этого уголка по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

За лето парк преобразился: лишнюю растительность вырубили, распланировали дорожки, газоны, аллеи, зоны отдыха, тротуары выложили плиткой, установили скамейки и урны, светильники.

В местах для отдыха, оборудованных среди зелени, появились полукруглые диваны, а в беседке – уличные кресла со столиками. Нашлось здесь место и арт-объектам – медведице с медвежонком. Изображениями медведей здесь украшены лавочки, стойки для велосипедов, ограждения. Для уличных праздников смонтировали уличную сцену и театр, а перед Домом культуры обустроили парковку и зону отдыха.

Работы еще не полностью завершены, но глава администрации Выборгского района Валерий Савинов остался доволен увиденным.

Видео: МГ "Наш город"