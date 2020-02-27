В Петербурге число должников превысило 800 тысяч человек

При этом заместитель главного судебного пристава Петербурга обратила внимание на тот факт, что служба идет гражданам навстречу, учитывая непростую экономическую обстановку.

Заместитель главного судебного пристава Петербурга Кристина Кашина рассказала "Петербургскому дневнику" о количестве должников в нашем городе.

По ее словам, за 4 месяца текущего года судебные приставы возбудили 834 тысячи исполнительных производств. За 4 месяца 2021 года этот показатель было возбуждено 552 тысячи исполнительных производств. При этом судебные приставы в некоторых случаях идут навстречу должникам, учитывая сложную экономическую обстановку. Однако, тяжелое материальное положение или существенные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья нужно подтвердить документально.

При этом заместитель главного судебного пристава Петербурга обратила внимание на тот факт, что служба идет гражданам навстречу, учитывая непростую экономическую обстановку.

На прошлой неделе петербуржец спрятался от приставов под одеялом и притворился скулящим псом.

Фото: pexels