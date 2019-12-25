За год доходы губернатора Петербурга выросли на 9%

В 2021 году глава города заработал 4,4 миллиона рублей, его супруга – 11,7 млн.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о доходах за 2021 год. Данные опубликованы на официальном сайте городской администрации.

В 2021 году глава города заработал 4,4 миллиона рублей, его супруга – 11,7 млн. За год доход Беглова увеличился на почти на 356 тысяч рублей (на 8,8%). В декларации за 2020 говорится о том, что он заработал 4 048 331 рублей.

Также в собственности у Александра Беглова три земельных участка, половина жилого дома площадью 120 м2, квартира на 150 м2, квартира на 106 "квадратов" и гараж.

У супруги градоначальника земельный участок общей площадью почти 1000 м2, жилой дом, четыре квартиры и гараж. Также она ездит на автомобиле Mercedes-Benz E класса, у самого Беглова машины нет.

При этом доходы губернатора Ленобласти уменьшились на 2 млн рублей.

Фото: пресс-служба городской администрации