Популярные добавки для кофе могут навредить здоровью

Специалист заявил, что сливки, ваниль, сухое молоко и карамель превращают кофе в "сахарную бомбу".

Турецкий диетолог Гезденур Чавуш Ука объяснил негативное воздействие некоторых популярных добавок в кофе на организм человека.

Специалист заявил, что сливки, ваниль, сухое молоко и карамель превращают кофе в "сахарную бомбу". Эти ингредиенты способствуют отложению жира в организме.

Особенно вреден кофе с подсластителями и ароматизаторами. Но опаснее всего – сухое молоко, так как в нем содержится меланин, а он способствует ожирению печени, у женщин провоцирует появление целлюлита. Диетолог посоветовал пить черный кофе без сахара, так как он не содержит калорий и повышает метаболизм.

Ранее доктор Мясников опроверг слухи о вреде кофе для организма.

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