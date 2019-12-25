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Популярные добавки для кофе могут навредить здоровью
Сегодня, 13:28
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nastya960

Популярные добавки для кофе могут навредить здоровью

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Специалист заявил, что сливки, ваниль, сухое молоко и карамель превращают кофе в "сахарную бомбу".

Турецкий диетолог Гезденур Чавуш Ука объяснил негативное воздействие некоторых популярных добавок в кофе на организм человека.

Специалист заявил, что сливки, ваниль, сухое молоко и карамель превращают кофе в "сахарную бомбу". Эти ингредиенты способствуют отложению жира в организме.

Особенно вреден кофе с подсластителями и ароматизаторами. Но опаснее всего – сухое молоко, так как в нем содержится меланин, а он способствует ожирению печени, у женщин провоцирует появление целлюлита. Диетолог посоветовал пить черный кофе без сахара, так как он не содержит калорий и повышает метаболизм.

Ранее доктор Мясников опроверг слухи о вреде кофе для организма.

Фото: pixabay

Теги: добавки, кофе
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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