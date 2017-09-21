Петербуржцы поддержали предложение кандидата в губернаторы Михайловой сделать дни ПМЭФ официальными выходными

Обеспокоенная проблемами горожан кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии "Родина" и гендиректор IT-компании "ИнФинТех" Мария Михайлова на полях ПМЭФ записала видеообращение с предложением предоставить петербуржцам на период проведения форума официальные выходные дни.

В Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, в рамках которого делегаты, представители властей и бизнеса из сотни стран приезжают в Северную столицу для участия в деловых переговорах и заключения выгодных контрактов. При этом количество приезжих настолько велико, что многие жители города часами простаивают в плотных заторах, прежде чем им удается добраться до офиса или до дома.

Обеспокоенная проблемами горожан кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии "Родина" и гендиректор IT-компании "ИнФинТех" Мария Михайлова на полях ПМЭФ записала видеообращение с предложением предоставить петербуржцам на период проведения форума официальные выходные дни.

Нагрузка на транспортную инфраструктуру города огромна, ведь участники и гости ПМЭФ-2024, а их в этом году, на секундочку, более 17 тысяч человек из 136 стран, должны как-то до места его проведения, — отметила Мария Михайлова в своем телеграм-канале, подчеркнув, что это негативно сказывается на деловой активности Санкт-Петербурга.

По мнению кандидата в губернаторы Петербурга, решить проблему могли бы официальные выходные для работающих петербуржцев на весь период проведения экономического форума и в случае, если инициатива найдет отклик среди горожан, Мария Михайлова готова внести этот пункт в свою предвыборную программу для его дальнейшей реализации.

Предлагаю выделить эти дни для в качестве официальных выходных. Это значительно облегчит логистику для участников, гостей и делегатов форума, а также сохранит нервные клетки петербуржцев, — подчеркнула Мария Михайлова.

При этом кандидат в Петербурге подчеркнула готовность обсуждения инициативы на региональном уровне и предложила петербуржцам оценить идею с выходными на период ПМЭФ.

В комментариях под публикацией уже собрались десятки горожан, которые с теплом и надеждой встретили предложение. Впрочем, как справедливо отметил один из комментаторов, не многие работодатели согласятся на столь "радикальный" шаг и возможно стоит дополнить инициативу о предоставлении выходных дней альтернативой — переводом на удаленный режим работы на дни форума.

Ранее на Piter.tv: Мария Михайлова официально выдвинута партией "Родина" в качестве кандидата в губернаторы Петербурга.

Фото: Telegram/ Мария Михайлова RC