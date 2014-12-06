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"Адмиралтейские верфи" готовят к спуску на воду подлодку "Магадан"
Сегодня, 14:14
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nadezhda_sib

"Адмиралтейские верфи" готовят к спуску на воду подлодку "Магадан"

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Подводные лодки проекта 636.3 оснащены современными средствами по снижению уровня собственного шума до естественного фона океана.

В конце марта АО "Адмиралтейские верфи" спустят на воду третью большую дизель-электрическую подводную лодку "Магадан". Она станет частью Тихоокеанского флота РФ. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

Подводная лодка была заложена 1 ноября 2019-го года. На данный момент она готова на 80%. Осталось провести окончательную покраску, закрыть спусковые удостоверения и акты. 

Первым кораблем из серии, который передали ВМФ, стал "Петропавловск-Камчатский". Затем была подводная лодка "Волхов", она присоединилась к флоту в октябре 2020-го года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на корвете "Гремящий" установили ограждения после падения журналиста. 

Фото: admship.ru

 

Теги: адмиралтейские верфи, подводная лодка, подлодка магадан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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