"Адмиралтейские верфи" готовят к спуску на воду подлодку "Магадан"

Подводные лодки проекта 636.3 оснащены современными средствами по снижению уровня собственного шума до естественного фона океана.

В конце марта АО "Адмиралтейские верфи" спустят на воду третью большую дизель-электрическую подводную лодку "Магадан". Она станет частью Тихоокеанского флота РФ. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Подводная лодка была заложена 1 ноября 2019-го года. На данный момент она готова на 80%. Осталось провести окончательную покраску, закрыть спусковые удостоверения и акты.

Первым кораблем из серии, который передали ВМФ, стал "Петропавловск-Камчатский". Затем была подводная лодка "Волхов", она присоединилась к флоту в октябре 2020-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на корвете "Гремящий" установили ограждения после падения журналиста.

Фото: admship.ru