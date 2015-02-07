С начала 2024 года диспансеризацию прошли более 1,5 млн жителей Петербурга

Диспансеризацию проводят в отделениях и кабинетах медицинской профилактики на базе 72 медицинских учреждений города.

За шесть месяцев текущего года диспансеризацию в Петербурге прошли более 1,56 млн человек, что на 250 тыс. больше, чем в 2023-м. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 3 июля.

В прошлом году диспансеризацию прошли 2,7 миллиона петербуржцев. Это вдвое больше, чем в 2018 году. В этом году рассчитываем увеличить показатели на 15%. <…> Городская система здравоохранения готова к таким нагрузкам. В последние годы мы значительно обновили наши медучреждения. Губернатор Петербурга

Диспансеризацию проводят в отделениях и кабинетах медицинской профилактики на базе 72 медицинских учреждений Петербурга. Проверка включает профилактический осмотр, скрининг, направленный на раннее выявление онкологических заболеваний, общий анализ крови, прием врачом-терапевтом для определения показаний для консультаций с врачами-специалистами и другие процедуры. Также сформирован перечень обследований для выявления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета.

Расширенная программа диспансеризации, которая включает оценку репродуктивного здоровья, на первом этапе предполагает: для женщин – осмотр акушером-гинекологом, забор и исследование биоматериалов, для мужчин – осмотр урологом или хирургом. Второй этап проводится по результатам первого для дополнительного обследования и уточнения диагноза.

Планируется, что до конца 2024 года оценку своего репродуктивного здоровья пройдут не менее 429 тыс. петербуржцев.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)