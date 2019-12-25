В Девяткино электричка насмерть сбила 60-летнего мужчину

Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожной станции Девяткино. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Выяснено, что мужчина 60-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Несмотря на попытки машиниста, избежать столкновения не удалось. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на станции Ручьи электричка насмерть сбила 21-летнего молодого человека.

Фото: Piter.tv