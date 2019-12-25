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В Девяткино электричка насмерть сбила 60-летнего мужчину
Сегодня, 11:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Девяткино электричка насмерть сбила 60-летнего мужчину

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Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожной станции Девяткино. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Выяснено, что мужчина 60-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Несмотря на попытки машиниста, избежать столкновения не удалось. Пострадавший получил травмы,  несовместимые с жизнью.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на станции Ручьи электричка насмерть сбила 21-летнего молодого человека.

Фото: Piter.tv

Теги: девяткино, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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