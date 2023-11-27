В петербургском баре девушка выбила глаз флейтисту из Мариинского театра

Травма тяжелая, музыкант может потерять зрение на один глаз.

В одном из баров Санкт-Петербурга произошла драка. Ночью 12 сентября 31-летняя женщина ударила в глаз 45-летнего флейтиста из Мариинского театра.

Как сообщили в АН "Оперативное прикрытие", от удара у музыканта разбились очки, части стекла попали в глаз. Врачи пока не берутся сказать, сможет ли музыкант сохранить зрение. По предварительным данным, травма тяжелая: роговично-склеральное ранение граничит с разрушением глазного яблока. У пострадавшего выпали внутренние оболочки глаза.

Напавшую на флейтиста женщину доставили в отделение полиции, составлен протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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