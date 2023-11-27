  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургском баре девушка выбила глаз флейтисту из Мариинского театра
Сегодня, 13:55
189
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

В петербургском баре девушка выбила глаз флейтисту из Мариинского театра

0 0

Травма тяжелая, музыкант может потерять зрение на один глаз.

В одном из баров Санкт-Петербурга произошла драка. Ночью 12 сентября 31-летняя женщина ударила в глаз 45-летнего флейтиста из Мариинского театра. 

Как сообщили в АН "Оперативное прикрытие", от удара у музыканта разбились очки, части стекла попали в глаз. Врачи пока не берутся сказать, сможет ли музыкант сохранить зрение. По предварительным данным, травма тяжелая: роговично-склеральное ранение граничит с разрушением глазного яблока. У пострадавшего выпали внутренние оболочки глаза.

Напавшую на флейтиста женщину доставили в отделение полиции, составлен протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Болотной улице водитель сбил 4-летнего ребенка. Мальчик был госпитализирован в больницу.

Фото: pxhere

Теги: девушка выбила глаз, мариинский театр
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии