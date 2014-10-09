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Около Пантелеймоновского моста петербурженка попала под автобус
Сегодня, 17:47
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Около Пантелеймоновского моста петербурженка попала под автобус

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Петербурженка повредила ногу.

Сегодня, 11 июня, велосипедистку сбил туристический автобус. Инцидент произошел у Пантелеймоновского моста на перекрестке набережной Фонтанки с улицей Пестеля. 

Извлечь ее оттуда оказалось непросто. Судя по всему, девушка повредила ногу. Уложив ее на носилки, бригада скорой тут же отправилась в больницу.

ДТП и ЧП Санкт-Петербург, очевидец

Инфорамация о состоянии пострадавшей уточняется. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv: Правительство РФ подписало законопроект о повышении безопасности дорожного движения.

Фото: Pexels

Теги: велосипедистка, попала под автобус, скорая, туристический автобус, улица пестеля
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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