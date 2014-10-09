Около Пантелеймоновского моста петербурженка попала под автобус

Сегодня, 11 июня, велосипедистку сбил туристический автобус. Инцидент произошел у Пантелеймоновского моста на перекрестке набережной Фонтанки с улицей Пестеля.
Извлечь ее оттуда оказалось непросто. Судя по всему, девушка повредила ногу. Уложив ее на носилки, бригада скорой тут же отправилась в больницу.
ДТП и ЧП Санкт-Петербург, очевидец
Инфорамация о состоянии пострадавшей уточняется. Проводится проверка.
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Фото: Pexels
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