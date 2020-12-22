Очевидец ДТП с поребриком на Ленинском проспекте решил вызвать полицию. Виновница была против

Других участников аварии нет.

Женщина на "Форде" врезалась в разделительную полосу на Ленинском проспекте вечером 4-го апреля. От удара как минимум на одном колесе отлетел диск. Очевидец происходящего решил обратиться в полицию, участница ДТП просила его этого не делать. О ситуации рассказал "Мегаполис".

По предварительным данным, женщина отказалась от медосвидетельствования. Очевидец предполагает, что она была в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии никто не пострадал, "досталось" только машине.

В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" мнения пользователей разделились. Для кого-то очевидец по имени Артем стал настоящим героем, он и сам появился в комментариях группы. Другие отметили, что машина "никому не мешала", и Госавтоинспекцию можно было и не вызывать.

Ранее Piter.TV показал, как "Киа" врезалась в троллейбус с пассажирами у Гостиного двора. Есть пострадавшие.

Фото: скрин из видео "Мегаполиса"